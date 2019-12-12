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Матч-центр
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Ренан (Ренан дос Сантос)
№33
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лудогорец
1
Ференцварош
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
ЦСКА
1 : 1
Лудогорец
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЦСКА
1
Лудогорец
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Эспаньол
6 : 0
Лудогорец
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Эспаньол
6
Лудогорец
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Ференцварош
0
Лудогорец
3
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'