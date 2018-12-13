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Лента
Матч-центр
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Йигитан Гювели
№53
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
16 мая 1998 (22) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Фенербахче
0 : 0
Динамо
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Фенербахче
0
Динамо
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
был в запасе
Фенербахче
2
Андерлехт
0
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Динамо
4 : 1
Фенербахче
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Динамо
4
Фенербахче
1
был в запасе