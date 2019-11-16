Киффер Мур
№28
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 авг. 1992 (27) лет
Рост
195
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
Азербайджан
0 : 2
Уэльс
10'
10'
10'
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
10'
минуты: 1' - 90'
Азербайджан
0
Уэльс
2
минуты: 1' - 90'
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
Уэльс
1 : 1
Хорватия
57'
57'
57'
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 86'
Уэльс
1
Хорватия
1
минуты: 1' - 86'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
25'
25'
25'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
25'
минуты: 1' - 90'
Словакия
1
Уэльс
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Уэльс
2
Азербайджан
1
был в запасе