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Матч-центр
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Шека (Мигел Роша)
№8
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Португалия
Дата рождения
10 нояб. 1994 (25) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Тулуза
0
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Анжер
0
Лилль
2
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
42'
42'
42'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Лилль
0
ПСЖ
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
49'
49'
49'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Брест
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
был в запасе
Лион
0
Лилль
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 61'
ПСЖ
2
Лилль
0
минуты: 1' - 61'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Марсель
2
Лилль
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
71'
71'
71'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Лилль
2
Ним
2
минуты: 1' - 72'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Лилль
1
был в запасе