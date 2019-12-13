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Киган Долли
№20
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
22 янв. 1993 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
35'
35'
35'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ницца
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Монпелье
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 1
Ренн
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Ренн
1
был в запасе