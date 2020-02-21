Ирвин Кардона
№14
Нападающий
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 авг. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
43'
43'
43'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:00
43'
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Ренн
0 : 0
Брест
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Брест
1 : 1
Бордо
79'
79'
79'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
83'
83'
83'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
83'
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
85'
85'
85'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
85'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Монпелье
4
Брест
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Брест
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
35'
35'
35'
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
5
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:45
Марсель
2 : 1
Брест
88'
88'
88'
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:45
88'
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Брест
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Брест
1 : 1
Нант
68'
68'
68'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
68'
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 78'
Брест
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 78'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Брест
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Брест
2
Дижон
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Брест
67', 67'
67', 67'
67', 67'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
67', 67'
был в запасе
Анжер
0
Брест
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Метц
90'
90'
90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Брест
2
Метц
0
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Монако
4
Брест
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 46' - 90'
Ним
3
Брест
0
минуты: 46' - 90'
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