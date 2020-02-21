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Ирвин Кардона
№14
Нападающий
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 авг. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
43'
43'
43'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
43'
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
79'
79'
79'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
83'
83'
83'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
83'
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
85'
85'
85'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
85'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Монпелье
4
Брест
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Брест
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
35'
35'
35'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
5
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
Марсель
2 : 1
Брест
88'
88'
88'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
88'
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Брест
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
68'
68'
68'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
68'
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 78'
Брест
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 78'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Брест
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Дижон
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
67', 67'
67', 67'
67', 67'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
67', 67'
был в запасе
Анжер
0
Брест
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
90'
90'
90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Метц
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монако
4
Брест
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Ним
3
Брест
0
минуты: 46' - 90'
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