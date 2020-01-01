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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джовани Ло Чельсо
№18
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 апр. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тоттенхэм
2
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0
1
0