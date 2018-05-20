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Давиде Борселлини
№61
Вратарь
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Болонья
0
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
1
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
6.05.2018
6 мая 2018
вс
13:30
был в запасе
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Беневенто
3 : 3
Удинезе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Беневенто
3
Удинезе
3
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Кротоне
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Наполи
4
Удинезе
2
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:00
Кальяри
2 : 1
Удинезе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Удинезе
1
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Лацио
2
был в запасе
3.04.2018
3 апр. 2018
вт
19:30
Удинезе
0 : 2
Фиорентина
3.04.2018
3 апр. 2018
вт
19:30
был в запасе
Удинезе
0
Фиорентина
2
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
был в запасе
Удинезе
1
Сассуоло
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Удинезе
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Рома
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Удинезе
0
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Милан
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
СПАЛ
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
СПАЛ
1
был в запасе
5.01.2018
5 янв. 2018
пт
20:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
5.01.2018
5 янв. 2018
пт
20:00
был в запасе
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Беневенто
0
был в запасе
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
4.12.2017
4 дек. 2017
пн
21:00
был в запасе
Кротоне
0
Удинезе
3
был в запасе
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