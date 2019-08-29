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Лента
Матч-центр
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Андрей Котник
№20
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Словения
Дата рождения
4 авг. 1995 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:15
Марибор
2 : 2
Лудогорец
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:15
был в запасе
Марибор
2
Лудогорец
2
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:30
Лудогорец
0 : 0
Марибор
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Лудогорец
0
Марибор
0
был в запасе