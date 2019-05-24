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Бриан Пасси
№37
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1997 (22) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Марсель
1 : 0
Монпелье
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
0
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Нант
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
18:00
Ницца
1 : 0
Монпелье
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Ницца
1
Монпелье
0
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
2
Генгам
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Лилль
0 : 0
Монпелье
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лилль
0
Монпелье
0
был в запасе
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
23:00
Монпелье
0 : 1
Лилль
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
23:00
был в запасе
Монпелье
0
Лилль
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Монпелье
2
был в запасе