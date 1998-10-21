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Лента
Матч-центр
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Ян Млакар
№32
Нападающий
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Словения
Дата рождения
23 окт. 1998 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
Марибор
0 : 0
Рейнджерс
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
был в запасе
Марибор
0
Рейнджерс
0
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Рейнджерс
3 : 1
Марибор
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Рейнджерс
3
Марибор
1
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:15
Марибор
2 : 0
Чихура
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:15
был в запасе
Марибор
2
Чихура
0
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
19:00
Чихура
0 : 0
Марибор
26.07.2018
26 июля 2018
чт
19:00
был в запасе
Чихура
0
Марибор
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:15
Марибор
2 : 0
Партизани
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Марибор
2
Партизани
0
минуты: 1' - 90'