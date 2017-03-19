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Лента
Матч-центр
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Бисмарк Нгисса
№17
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Болонья
4 : 1
Кьево
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Болонья
4
Кьево
1
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе