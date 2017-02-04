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Камиль Войтовски
№25
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Хоффенхайм
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Хоффенхайм
1
был в запасе