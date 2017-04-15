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Лента
Матч-центр
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Леон Бетге
№1
Вратарь
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Команда
Вюрцбургер Кикерс
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Айнтрахт
1
был в запасе
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:30
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
был в запасе