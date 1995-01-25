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Матч-центр
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Симон Скрабб
№21
Полузащитник
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Команда
Норрчепинг
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 янв. 1995 (25) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
89'
89'
89'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Кальяри
2
был в запасе