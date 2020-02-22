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Матч-центр
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Филип Брадарич
№14
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 янв. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
21'
21'
21'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 83'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 83'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 70' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 70' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Сельта
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Сельта
0
Эйбар
0
был в запасе