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Матч-центр
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Ашраф Хакими
№32
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Марокко
Дата рождения
4 нояб. 1998 (21) год
Рост
172
Вес
55
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 87'
ПСЖ
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 87'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'