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Бриан Коста
№30
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
13:30
Интер
1 : 2
Сассуоло
14.05.2017
14 мая 2017
вс
13:30
был в запасе
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фиорентина
2
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:30
Сассуоло
2 : 2
Наполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
2
Наполи
2
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Пескара
1
Сассуоло
3
был в запасе