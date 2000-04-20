Эмануэл Вигнато
№55
Полузащитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 апр. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2019 13 мая 2019 пн 22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019 13 мая 2019 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2019 4 мая 2019 сб 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
4.05.2019 4 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Парма
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
49'
49'
49'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
8.04.2019 8 апр. 2019 пн 21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
8.04.2019 8 апр. 2019 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 20:00
был в запасе
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
3
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
3.03.2019 3 марта 2019 вс 14:30
Торино
3 : 0
Кьево
3.03.2019 3 марта 2019 вс 14:30
был в запасе
Торино
3
Кьево
0
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
1
Кьево
0
был в запасе
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
был в запасе
Кьево
3
Фиорентина
4
был в запасе
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
был в запасе
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
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