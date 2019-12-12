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Матч-центр
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Файкал Реррас
№23
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Марокко
Дата рождения
7 апр. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Севилья
2
Карабах
0
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
АПОЭЛ
2
Карабах
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Дюделанж
1
Карабах
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
0
Севилья
3
был в запасе