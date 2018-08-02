Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Стефан Сильва
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
11 марта 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
АИК
0 : 1
Нордшелланд
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
АИК
0
Нордшелланд
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Нордшелланд
1 : 0
АИК
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
Нордшелланд
1
АИК
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шемрок Роверс
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
Шемрок Роверс
1
минуты: 1' - 90'