Жоэль Киассумбуа
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
ФКСБ
1 : 2
Лугано
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
ФКСБ
1
Лугано
2
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
Виктория
4 : 1
Лугано
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Виктория
4
Лугано
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Лугано
3 : 2
Виктория
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лугано
3
Виктория
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Лугано
1 : 2
ФКСБ
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лугано
1
ФКСБ
2
был в запасе