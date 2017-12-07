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Жоэль Киассумбуа
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
ФКСБ
1 : 2
Лугано
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
ФКСБ
1
Лугано
2
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Виктория
4 : 1
Лугано
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Виктория
4
Лугано
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Лугано
3 : 2
Виктория
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лугано
3
Виктория
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Лугано
1 : 2
ФКСБ
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лугано
1
ФКСБ
2
был в запасе