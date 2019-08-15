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Лента
Матч-центр
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Тинэйдж Хадебе
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
17 сент. 1995 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Йени Малатьяспор
1 : 0
Партизан
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Йени Малатьяспор
1
Партизан
0
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Йени Малатьяспор
2 : 2
Олимпия
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Йени Малатьяспор
2
Олимпия
2
минуты: 1' - 90'