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Лента
Матч-центр
Моя команда
Майкл Нгаду-Нгаджуй
№13
Защитник
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Команда
Славия
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 нояб. 1990 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 1
Рома
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Гент
0
минуты: 1' - 90'