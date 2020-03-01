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Марк Кардона
№7
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 июля 1995 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
3
Осасуна
2
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
0
Гранада
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
0
Осасуна
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 69' - 90'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 69' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Сельта
1
Осасуна
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Осасуна
4
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
был в запасе
Осасуна
1
Атлетик
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
84'
84'
84'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
4
Алавес
2
был в запасе
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
69'
69'
69'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
69'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
3
Валенсия
1
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Гранада
1
Осасуна
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Осасуна
2
Вильярреал
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 65'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 65'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Бетис
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
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