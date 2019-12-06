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Дарио Поведа
№50
Нападающий
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Вильярреал
0
Атлетико
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Гранада
1
Атлетико
1
был в запасе