Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джош Майя
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Бордо
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 дек. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Бордо
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Бордо
2
Дижон
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Брест
1
Бордо
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
24', 37', 53'
24', 37', 53'
24', 37', 53'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
24', 37', 53'
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
27'
27'
27'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
27'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Нант
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 65' - 90'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 65' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 75' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 75' - 90'
Показать все игры