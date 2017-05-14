Диего Перес
№31
Вратарь
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Атлетик
1 : 1
Леганес
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
был в запасе
Атлетик
1
Леганес
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 15:00
Леганес
0 : 0
Атлетик
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 15:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетик
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
был в запасе
Леганес
1
Эйбар
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
был в запасе
Лас-Пальмас
1
Леганес
1
был в запасе