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Диего Перес
№31
Вратарь
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Атлетик
1 : 1
Леганес
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
был в запасе
Атлетик
1
Леганес
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
15:00
Леганес
0 : 0
Атлетик
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
15:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетик
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
18:15
был в запасе
Леганес
1
Эйбар
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
был в запасе
Лас-Пальмас
1
Леганес
1
был в запасе