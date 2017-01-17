Ноор Хьюсин
№43
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Болтон
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
был в запасе
Кристал Пэлас
2
Болтон
1
был в запасе
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 18:00
Болтон
0 : 0
Кристал Пэлас
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Болтон
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе