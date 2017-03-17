Карлан Аркус
№47
Защитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Гаити
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
Лилль
0 : 0
Марсель
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
был в запасе
Лилль
0
Марсель
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
Лион
1 : 2
Лилль
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
был в запасе
Лион
1
Лилль
2
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Дижон
0
Лилль
0
был в запасе
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Лилль
1
Сент-Этьен
1
был в запасе