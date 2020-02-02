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Зеду Юссуф
№51
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 июля 1999 (20) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
29'
29'
29'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
26'
26'
26'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
37'
37'
37'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Метц
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
90'
90'
90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 40' - 90'
Сент-Этьен
1
Брест
1
минуты: 40' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
1
Сент-Этьен
2
был в запасе