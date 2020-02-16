Асьер Вильялибре
№28
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 сент. 1997 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 46'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 46'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 55'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 55'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
12'
12'
12'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:00
12'
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
3.01.2020 3 янв. 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020 3 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Атлетик
0
Эйбар
0
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:00
был в запасе
Бетис
3
Атлетик
2
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 16:00
Атлетик
2 : 0
Гранада
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 16:00
был в запасе
Атлетик
2
Гранада
0
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:00
был в запасе
Атлетик
2
Леванте
1
был в запасе