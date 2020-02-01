Кевин Дансо
№38
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 сент. 1998 (21) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Челси
0
Саутгемптон
2
был в запасе
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Эвертон
2
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Челси
4
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19'
19'
19'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Саутгемптон
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
был в запасе