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Кевин Дансо
№38
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 сент. 1998 (21) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Челси
0
Саутгемптон
2
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Эвертон
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Челси
4
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19'
19'
19'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Саутгемптон
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
был в запасе