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Лента
Матч-центр
Моя команда
Френки де Йонг
№21
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 мая 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
22
2
2
2
0