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Ласло Бенеш
№22
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Словакия
Дата рождения
9 сент. 1997 (22) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 82' - 90'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 82' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Боруссия
1
Байер
3
минуты: 76' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
6'
6'
6'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
40'
40'
40'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
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