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Тибо Вион
№15
Нападающий
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Метц
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 58'
Генгам
1
Метц
0
минуты: 1' - 58'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 74' - 90'
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 74' - 90'
6.05.2017
6 мая 2017
сб
21:00
Лилль
0 : 2
Метц
6.05.2017
6 мая 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 85'
Лилль
0
Метц
2
минуты: 1' - 85'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Метц
2
Нанси
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
Лион
5 : 0
Метц
5'
5'
5'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Лион
5
Метц
0
минуты: 1' - 62'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
Метц
2 : 1
Дижон
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Метц
2
Дижон
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 78' - 90'
Анжер
2
Метц
1
минуты: 78' - 90'
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Метц
2 : 0
Монпелье
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Ницца
0
Метц
0
минуты: 81' - 90'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Метц
2 : 2
Генгам
83'
83'
83'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Генгам
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
минуты: 74' - 90'
Кан
3
Метц
0
минуты: 74' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 77' - 90'
Бастия
2
Метц
0
минуты: 77' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
4
Метц
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
75', 78'
75', 78'
75', 78'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
75', 78'
минуты: 75' - 90'
Метц
3
Лорьян
3
минуты: 75' - 90'