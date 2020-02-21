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Уго Маньетти
№27
Полузащитник
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
был в запасе
Ницца
2
Брест
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Брест
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ренн
0
Брест
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Брест
1
Бордо
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Брест
5
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Брест
0
Ницца
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
был в запасе
Лилль
1
Брест
0
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Брест
5
Страсбур
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Брест
1
Нант
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Брест
1
ПСЖ
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Брест
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Тулуза
1
был в запасе