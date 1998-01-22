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Орджи Оквонкво
№30
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
19 янв. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фрозиноне
4
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
1
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:00
Наполи
3 : 2
Болонья
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Наполи
3
Болонья
2
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Болонья
0 : 2
Лацио
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Парма
0 : 0
Болонья
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Парма
0
Болонья
0
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Болонья
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:30
Сампдория
4 : 1
Болонья
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Сампдория
4
Болонья
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фиорентина
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Болонья
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Болонья
2
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:00
был в запасе
Болонья
1
Аталанта
2
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
Сассуоло
2 : 2
Болонья
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
был в запасе
Сассуоло
2
Болонья
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Торино
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Торино
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:00
Кальяри
2 : 0
Болонья
67'
67'
67'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Болонья
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:30
Болонья
2 : 1
Удинезе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:30
был в запасе
Болонья
2
Удинезе
1
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
Ювентус
2 : 0
Болонья
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Рома
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Болонья
2
Рома
0
минуты: 68' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Болонья
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:00
Болонья
0 : 3
Интер
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Болонья
0
Интер
3
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 0
Болонья
84'
84'
84'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Болонья
0
был в запасе
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