Джузеппе Борелло
№42
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Кротоне
0
Верона
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Кротоне
0
Милан
3
был в запасе