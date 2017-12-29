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Матч-центр
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Джузеппе Борелло
№42
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2016/2017
29.12.2017
29 дек. 2017
пт
22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017
29 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Кротоне
0
Верона
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Кротоне
0
Милан
3
был в запасе