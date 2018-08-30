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Божидар Краев
№12
Полузащитник
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
23 июня 1997 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:15
Мидтьюлланд
0 : 2
Мальме
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:15
был в запасе
Мидтьюлланд
0
Мальме
2
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мидтьюлланд
3 : 1
ТНС
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Мидтьюлланд
3
ТНС
1
был в запасе