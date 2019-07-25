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Лента
Матч-центр
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Силвестер Хандья
№7
Защитник
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Команда
Вашаш
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
2 янв. 1994 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
МОЛ Види
1 : 0
Вадуц
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
МОЛ Види
1
Вадуц
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
МОЛ Види
0 : 0
Зета
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
МОЛ Види
0
Зета
0
был в запасе