Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Яцек Горальски
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 сент. 1992 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Израиль
1 : 2
Польша
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Израиль
1
Польша
2
был в запасе
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Польша
2 : 0
Северная Македония
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Польша
2
Северная Македония
0
минуты: 1' - 90'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Латвия
0 : 3
Польша
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Латвия
0
Польша
3
был в запасе
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
21:45
Польша
0 : 0
Австрия
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Польша
0
Австрия
0
был в запасе
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Словения
2 : 0
Польша
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Словения
2
Польша
0
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Польша
4 : 0
Израиль
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 75' - 90'
Польша
4
Израиль
0
минуты: 75' - 90'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Северная Македония
0 : 1
Польша
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 90' - 90'
Северная Македония
0
Польша
1
минуты: 90' - 90'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Польша
2
Латвия
0
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Австрия
0
Польша
1
был в запасе