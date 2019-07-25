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Матч-центр
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Мардан Толебек
№17
Полузащитник
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Команда
Ордабасы
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
18 дек. 1990 (29) лет
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Торпедо
0 : 2
Ордабасы
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Торпедо
0
Ордабасы
2
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
Ордабасы
1 : 0
Торпедо
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Ордабасы
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'