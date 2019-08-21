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Филип Стойкович
№30
Защитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
22 янв. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
22:00
Янг Бойз
2 : 2
Црвена Звезда
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Янг Бойз
2
Црвена Звезда
2
был в запасе
31.07.2019
31 июля 2019
ср
19:00
ХИК
2 : 1
Црвена Звезда
31.07.2019
31 июля 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
Црвена Звезда
2 : 0
ХИК
28'
28'
28'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Црвена Звезда
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:45
Црвена Звезда
2 : 1
Судува
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:45
был в запасе
Црвена Звезда
2
Судува
1
был в запасе
9.07.2019
9 июля 2019
вт
21:00
Судува
0 : 0
Црвена Звезда
9.07.2019
9 июля 2019
вт
21:00
был в запасе
Судува
0
Црвена Звезда
0
был в запасе