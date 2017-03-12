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Лоренцо Кризанто
№98
Вратарь
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
был в запасе
Палермо
0
Рома
3
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 0
Болонья
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Болонья
0
был в запасе