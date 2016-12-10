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Хендрик Хансен
№41
Защитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
был в запасе
Бавария
5
Вольфсбург
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Байер
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 7' - 90'
Вольфсбург
1
Байер
2
минуты: 7' - 90'