Оскар Бенитес
№26
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 19:00
минуты: 66' - 90'
Брага
2
Шахтер
4
минуты: 66' - 90'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Гент
2 : 2
Брага
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Гент
2
Брага
2
был в запасе
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Брага
3
Коньяспор
1
был в запасе