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Лента
Матч-центр
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Оскар Бенитес
№26
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 66' - 90'
Брага
2
Шахтер
4
минуты: 66' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Гент
2 : 2
Брага
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Гент
2
Брага
2
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Брага
3
Коньяспор
1
был в запасе