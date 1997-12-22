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Лента
Матч-центр
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Харри Льюис
№41
Вратарь
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 дек. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Тоттенхэм
3 : 2
Саутгемптон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
Саутгемптон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Саутгемптон
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе