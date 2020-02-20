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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эммануэль Деннис
№42
Нападающий
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Команда
Брюгге
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
15 нояб. 1997 (22) года
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
15'
15'
15'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
15'
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'