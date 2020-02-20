Эммануэль Деннис
№42
Нападающий
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Команда
Брюгге
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
15 нояб. 1997 (22) года
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
15'
15'
15'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
15'
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'