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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рамон-Паскаль Лундквист
№24
Нападающий
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Команда
ПСВ
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Атлетико
2 : 0
ПСВ
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 84' - 90'
Атлетико
2
ПСВ
0
минуты: 84' - 90'
1.11.2016
1 нояб. 2016
вт
22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
1.11.2016
1 нояб. 2016
вт
22:45
был в запасе
ПСВ
1
Бавария
2
был в запасе